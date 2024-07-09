رئيس وزراء المجر يبرر سبب زيارته لموسكو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مبرر زيارته غير المعلنة إلى روسيا بالإشارة إلى التأثير الاقتصادي للحرب الأوكرانية على الاتحاد الأوروبي.

وقال "أوربان" في التقرير المؤرخ بـ5 يوليو والموجه إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وزعماء الاتحاد الأوروبي، "إن الآثار الاقتصادية السلبية للحرب تضع عبئًا كبيرًا على الحياة اليومية لمواطنينا وعلى القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي".

كان "أوربان" زار موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة بعد زيارته الأولى لأوكرانيا منذ بداية الحرب، وفقًا لوكالة وكالة الأنباء الألمانية.

وينظر الاتحاد الأوروبي إلى المجر على أنها مقربة من روسيا، وأن تقرير أوربان القصير تبنى وجهة نظر بوتين بشكل كامل بشأن حرب أوكرانيا وشارك التقديرات الروسية المرتفعة بشكل غير واقعي للخسائر الأوكرانية.

وقال "أوربان"، إن بوتين يعتقد أن الوقت في هذا الصراع لصالح روسيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي شعر بالدهشة لعدم قبول أوكرانيا العروض الأخيرة لوقف إطلاق النار ومفاوضات السلام.

وكرر "أوربان" توقعات بوتين بانهيار سريع لأوكرانيا في الأشهر المقبلة، ويأتي هذا على الرغم من توقف العمليات الروسي الكبير على خاركيف والانتصارات الأوكرانية الأوسع في شبه جزيرة القرم.