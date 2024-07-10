شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": برنامج الحكومة واقعي وإيجابي وسينال الثقة لأن خططه قابلة للتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

وصف طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بيان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس أمام مجلس النواب، بالواقعي والإيجابي، وكاشف بصدق عن الإمكانيات والأمنيات التي يحتاجها الشعب المصري والآمال المعلقة على هذه الخطط التي وضعتها الحكومة لثلاث سنوات قادمة، وأن الأرقام الواردة في البيان ستتحقق في القريب العاجل.

وقال عبد العزيز، إن المستهدفات الحكومية التي وردت في بيان "مدبولي" عن برنامج الحكومة أمام البرلمان استندت إلى ما تحقق في الفترة الماضية من إنجازات ونجاحات وعلى رأسها ملفات عديدة منها نجاح منظومة النقل، وجذب الاستثمارات، ومظلة الحماية الاجتماعية وحياة كريمة وغيرها، مع خطط مستقبلية جيدة جداً، وأن البناء على الماضي ظاهرة صحية لاستكمال الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة المصرية، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل النجاحات الماضية، ولا يمكن نسف جهد المجدين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، مع تصويب الأخطاء إن وجدت في المستقبل.



وتوقع عضو مجلس الشيوخ، أن ينال برنامج الحكومة ثقة البرلمان، بعد انتهاء اللجنة البرلمانية التي ستدرسه من مناقشته، وذلك لما احتواه على خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ ورؤية واقعية تراعي الاقتصاد الوطني ومدى مرونته، وكذلك التعويل على جذب المزيد من الاستثمارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي ستشكل حجر زاوية للانطلاق بنا إلى المستقبل.



وبعث "عبد العزيز" برسالة إلى الحكومة الجديدة، بضرورة تفادي أخطاء الماضي، وتطبيق النماذج الناجحة، وأن يكون الأساس في الوزير التنفيذي العمل على الأرض والنزول إلى الشارع ، وليس أصحاب الإدارة من المكاتب المكيفة، لأنه لا وقت للرفاهية، وليس أمامنا إلا العمل ثم العمل.

