نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الثقافة الإسرائيلي، زعمه الاستعداد لتقديم تنازلات من أجل إبرام صفقة الأسرى مع حركة "حماس"، في تصريح يأتي قبل يوم من اجتماع للوسطاء في القاهرة بمشاركة إسرائيلية حول وقف إطلاق النار في غزة.
وادعى أن "هناك رغبة قوية بين أغلبية أعضاء الحكومة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتمرير الصفقة"، مضيفا "نقول لحماس إننا لن نتراجع حتى نحقق أهدافنا وسنعزز قوتنا العسكرية في غزة".
وكشف عن أن "وضع الائتلاف سيئ وقد يتفكك وهذا قد يؤدي إلى خسارة الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير إسرائيلي: الائتلاف الحكومي قد يتفكك وهذا قد يؤدي لخسارة الحرب وهناك رغبة لتمرير صفقة الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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