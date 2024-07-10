سلطات أميركا اتهمت إيران باستغلال الاحتجاجات بشأن حرب غزة في الولايات المتحدة

اتهم البيت الأبيض إيران بمحاولة استغلال احتجاجات في الولايات المتحدة ذات صلة بقطاع غزة، ووصفت هذا السلوك بأنه غير مقبول، وذلك عقب تحذير مسؤول بارز في المخابرات الأميركية من أن إيران تحاول إثارة الشقاق في المجتمع الأميركي، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وجاء في التحذير الذي أصدرته مديرة المخابرات الوطنية أفريل هاينز في وقت سابق اليوم أن أشخاصًا على صلة بحكومة إيران قالوا إنهم نشطاء عبر الإنترنت سعوا إلى الحث على احتجاجات تتعلق بغزة وقدموا للمحتجين دعمًا ماليًا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية: "يسعى أميركيون من جميع الأطياف السياسية بنوايا حسنة إلى التعبير عن آرائهم المستقلة بشأن الصراع في غزة. وعندما تمارس حرية التعبير عن آراء مختلفة بصورة سلمية فإنها ضرورية لديمقراطيتنا".

وأضافت: "وفي الوقت نفسه، تضطلع الحكومة الأميركية بواجب تحذير الأميركيين من تأثيرات أجنبية خبيثة... سنواصل كشف محاولات تقويض ديمقراطيتنا في مجتمعنا مثلما نفعل اليوم".