القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنًا أميركية وإسرائيلية ومساندة للعدو في البحر العربي وخليج عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عدة عمليات عسكرية".

وذكرت القوات، أنه "تم استهداف سفينة( Maersk Sentosa ) الأميركية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة".

كذلك أعلنت أنه "تم استهداف سفينة( Marthopolis ) في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد نفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وكشفت أنه "تم استهداف سفينة ( MSC Patnaree ) الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة وقد نفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير وحققت هدفها بنجاح"، مؤكدةً أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشددت على أنها "على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة ضد كل الأطراف المساندة للعدو الإسرائيلي والتي تستهدف الشعب اليمني وتقدم تسهيلات عسكرية للعدو الأميركي والعدو الإسرائيلي في استهداف الشعب اليمني".