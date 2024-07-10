"أ ف ب": الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد الجمعة اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا

كشفت وكالة "فرانس برس"، أنه "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعقد اجتماعا الجمعة بناء على طلب كييف، بعد الهجوم على مستشفى للأطفال يتعاون مع هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة".

بحبسب الوكالة، كتب الرئيس الحالي للمجلس، السفير الأرجنتيني هولغر مارتينسن "في أعقاب رسالة بعثها لي ممثل أوكرانيا ، أبلغ الأعضاء بعقد اجتماع الجمعة عند الساعة 10,00 (08,00 بتوقيت غرينتش) في مقر المنظمة بفيينا".

وتجتمع هذه الهيئة التي تضم 35 دولة، عادة كل ثلاثة أشهر، لكنها قد تجتمع أحيانًا بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء.

وطلب وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشنكو عقد اجتماع "نظرا إلى الوضع في أوكرانيا والهجوم الوحشي الذي شنته روسيا الاتحادية على مستشفى للأطفال في كييف يتلقى معدات ومساعدة فنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واعتبر غالوشتشنكو أن "الهجوم لا يعرض الأرواح للخطر فحسب، بل يشكل أيضًا انتهاكًا صارخًا لمبادئ وقيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويقوّض أسس الأمن النووي الدولي".