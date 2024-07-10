القاضية عون: المطلوب عدم التستر على أي إهدار

توجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى "كل من يروّج تضليلا أن مبلغ 8 مليار دولار الذي تحقّقت منه شركة "كرول" والذي دخل الى الحساب الاستشاري في شركة "أوبتيموم"، هو قيود حصلت في سياق الهندسات المالية لتغطية خسائر المصرف المركزي"، مشيرة إلى أنه "على فرض صحة هذا الامر، لماذا كل هذا التكتّم من قبل BDL، ولماذا لا يفصح عن مضمون الحساب وقيوده وكيف صرفت هذه العمولات والى اين ذهبت".

وأضافت عون "امام سرقة العصر، وأمام إفقار الشعب اللبناني وتجريده من مدخراته وانهيار الاقتصاد، أليس من حق اللبنانيين معرفة كل شاردة وواردة عن هذا الحساب. المطلوب الشفافية، المطلوب عدم التستّر على أي هدر، المطلوب الحقيقة".