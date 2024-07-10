نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين، إعلانهم عن "إعادة تركيب الرصيف الموقت قبالة غزة الأربعاء لاستخدامه لأيام لكن الخطة إزالته نهائيا".
وذكر المسؤولون أن "تركيب الرصيف بغزة لنقل المساعدات المتراكمة في قبرص وعلى الرصيف العائم للمنطقة الآمنة".
وفي حزيران الماضي، أعلن البنتاغون أنه تمت إزالة رصيف المساعدات الأميركي العائم مرة أخرى من ساحل غزة بسبب الأمواج العاتية، وسيتم سحبه إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، في حين تشير تقارير إلى فشل الرصيف العائم في مهمة نقل المساعدات للقطاع المحاصر جراء الحرب الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون أميركيون: إعادة تركيب الرصيف الموقت قبالة غزة الأربعاء لاستخدامه لأيام لكن الخطة إزالته نهائيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.