مسؤولون أميركيون: إعادة تركيب الرصيف الموقت قبالة غزة الأربعاء لاستخدامه لأيام لكن الخطة إزالته نهائيًا

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين، إعلانهم عن "إعادة تركيب الرصيف الموقت قبالة غزة الأربعاء لاستخدامه لأيام لكن الخطة إزالته نهائيا".

وذكر المسؤولون أن "تركيب الرصيف بغزة لنقل المساعدات المتراكمة في قبرص وعلى الرصيف العائم للمنطقة الآمنة".

وفي حزيران الماضي، أعلن البنتاغون أنه تمت إزالة رصيف المساعدات الأميركي العائم مرة أخرى من ساحل غزة بسبب الأمواج العاتية، وسيتم سحبه إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، في حين تشير تقارير إلى فشل الرصيف العائم في مهمة نقل المساعدات للقطاع المحاصر جراء الحرب الإسرائيلية.