مصر تبحث عن الغاز بــ 4 مشروعات جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - وافق مجلس الوزراء المصري خلال أول اجتماع له، الثلاثاء، على مشروعات لاتفاقيات باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار للبحث عن الغاز والبترول.

وتضمنت مشروعات الاتفاقيات، بحسب بيان لمجلس الوزراء عقب اجتماعه، مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "آي إيه أو سي برودكشن بي في".

وتشمل القائمة التي تمت الموافقة عليها مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "آي إيه أو سي برودكشن بي في".

كما تتضمن مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "إل تي دي زد إن بي في".