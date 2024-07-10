بانياس السورية تتعرض لعدوان جديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر عسكري سوري أمس بوقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي جوي استهدف إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس. ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن المصدر قوله «شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس». وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «إن الضربات الإسرائيلية استهدفت مبنيين، على الأقل، أحدهما تابع لكتيبة للدفاع الجوي في شاطئ عرب الملك بمنطقة القلوع قرب مدينة بانياس»، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يعتبر الثالث من نوعه لمدينة بانياس ومحيطها منذ مطلع العام الجاري.

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