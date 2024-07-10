شكرا لقرائتكم خبر رئيس إيران الجديد: إسرائيل ستبقى عدونا اللدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيسنا) عن بيزشكيان قوله في البيان الموجه إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله «دعم إيران لجبهة المقاومة ضد النظام الصهيوني غير الشرعي سيستمر بقوة».
ولطالما اعتبرت إيران إسرائيل عدوها اللدود وهي أهم داعم لحزب الله، والميليشيات الشيعية العاملة في لبنان هي جزء مما تسميه طهران محور المقاومة ضد إسرائيل، والذي يضم أيضا حركة حماس الفلسطينية والمتمردين الحوثيين في اليمن، فضلا عن قوات الميليشيات القوية النشطة في سوريا والعراق.
ومنذ بداية حرب غزة قبل أكثر من تسعة أشهر، كانت هناك هجمات متكررة على الأراضي الإسرائيلية من هذه البلدان.
وزاد حزب الله على وجه الخصوص من هجماته على شمال إسرائيل بشكل كبير، قائلا «إنه سيوقفها بمجرد أن تنهي إسرائيل الحرب في غزة».
وفاز المرشح الإصلاحي الإيراني بيزشكيان على منافسه المحافظ المتشدد سعيد جليلي في جولة الإعادة يوم الجمعة الماضي ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا في أغسطس.
وعلى الرغم من خطابه المعتدل، لا يزال بيزشكيان يعرب عن ولائه للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وفيلق الحرس الثوري الإسلامي القوي، وفي أبريل، أشاد بالهجوم الإيراني الواسع النطاق على إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إيران الجديد: إسرائيل ستبقى عدونا اللدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.