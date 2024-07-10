هل زار بايدن طبيب الشلل الرعاش؟

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وقال الطبيب في خطاب نشر أمس، إن المتخصص في طب الأعصاب الطبيب كانارد فحص الرئيس بايدن خلال كل فحص سنوي، وأضاف «الرئيس بايدن لم يلتق بطبيب أعصاب خارج وقت فحصه السنوي».
وأوضح أن كانارد يزور المرضى في البيت الأبيض منذ 12 عاما، ولم يتم اختياره لأنه خبير في اضطرابات الحركة، ولكن لأنه طبيب أعصاب مدرب ويحظى بتقدير كبير.
ويأتي بيان الطبيب الخاص لبايدن بعد اندلاع جدل محتدم في مؤتمر صحفي بين الصحفيين والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وفقا لسجل الزوار الرسميين أن كانارد زار البيت الأبيض 8 مرات منذ الصيف الماضي.
ورفضت جان بيير الإجابة عن الاسئلة المتعلقة بسبب زيارة كانارد للبيت الأبيض بصورة منتظمة خلال الأشهر الماضية.
ويواجه بايدن (81 عاما) تساؤلات بشأن كفاءته العقلية منذ المناظرة التي جمعته مع المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الرئيس السابق دونالد ترمب.
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