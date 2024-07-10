سول: القوة فقط تحمينا من تهديدات كوريا الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير الدفاع في كوريا الجنوبية شين وون-سيك، أمس إلى ضرورة الاستعداد العسكري القوي، مؤكدا أن القوة العسكرية القوية هي الوسيلة الوحيدة لحفظ السلام في مواجهة التهديدات المتطورة لكوريا الشمالية. وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن شين أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية موجة من الصواريخ والبالونات المحملة بالقمامة، وهجمات للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) هذا العام.

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