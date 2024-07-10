روسيا: سيناريو هوليودي لتغيير السلطة في جورجيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في بيان أن هناك محاولة لتغيير السلطة في جورجيا، بمساعدة رئيسة البلاد.

وقال البيان «لقد أصبح السيناريو الرئيسي الذي تم تأليفه وفق أفضل معايير هوليود معروفا، وبطبيعته سيكون مناهضا لروسيا، ومن المخطط أن تكون الحملة الدعائية بعنوان «روسيا تتحمل المسؤولية عن كل مآسي جورجيا»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف جهاز الاستخبارات الروسي أن محاولة تغيير السلطة في جورجيا قد تسبقها تصريحات حول العواقب الكارثية للتقارب مع موسكو، ستطلقها الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي.