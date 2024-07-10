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استشهاد 13 فلسطينياً في قصف لقوات الاحتلال على منزلين في قطاع غزة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 13 فلسطينياً، وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلين في مدينتي غزة ودير البلح.

 

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي الجلاء بمدينة غزة، كما استشهد سبعة فلسطينيين في قصف من طائرات الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، يتزامن الارتفاع المستمر في أعداد الشهداء والجرحى، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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