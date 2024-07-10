ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 38243 شهيدا و88033 مصابين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38243 شهيدا، و88033 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 50 فلسطينيا وإصابة 130 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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