سيئول: القوة فقط تستطيع حماية بلادنا ضد تهديدات كوريا الشمالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

دعا وزير الدفاع في كوريا الجنوبية شين وون-سيك اليوم الثلاثاء ، إلى ضرورة الاستعداد العسكري القوي، مؤكدا أن القوة العسكرية القوية هي الوسيلة الوحيدة لحفظ السلام في مواجهة التهديدات المتطورة لكوريا الشمالية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ، إن شين أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية موجة من الصواريخ والبالونات المحملة بالقمامة، وهجمات للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) هذا العام.

وقال شين ، ” علينا أن نتذكر الدرس التاريخي بأن الانتقام المدعوم بالقوة العسكرية القوية يمثل الردع، والردع نفسه هو السلام”.

واستطرد: ” تصرفات كوريا الشمالية المتهورة التي تدمر السلام ستؤدي فقط إلى تدمير النظام”.

يشار إلى أن كوريا الشمالية نفذت سلسلة استفزازات ضد الشطر الجنوبي بعد دعوة زعيمها كيم جونج أون لمراجعة دستورها كي يصف كوريا الجنوبية بأنها “عدوها الرئيسي” والالتزام بإخضاع أراضي كوريا الجنوبية حلال اندلاع حرب.

وأجرى كيم جونج أون في يونيو الماضي ، محادثات قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بيونج يانج ، ووقع الاثنان اتفاقا لتقديم مساعدات عسكرية على الفور ودون تأخير إذا تعرض أي من الجانبين لهجوم .

وأوضح شين أن توقيع كوريا الشمالية معاهدة جديدة مع روسيا أمر يهدد الحرية والسلام، ليس فقط لكوريا الجنوبية وإنما للمجتمع الدولي بأسره.

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