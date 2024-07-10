استشهاد 20 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مدرسة جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 20 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بوابة مدرسة العودة التي تؤوي آلاف النازحين، في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 20 شهيداً وعشرات الجرحى، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لبوابة مدرسة العودة التي تستخدم مركزاً لإيواء النازحين.

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