الخارجية الأمريكية: الناتو لديه قلق شديد من استمرار الحرب في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن الحلف سيناقش العديد من التحديات الدولية والإقليمية مثل الحرب في غزة ، مشيرًا إلى أن الحلف لديه قلق شديد من استمرار هذه الحرب، رغم عدم وجود أي علاقة للحلف بالحرب.

أضاف ساميويل وربيرج، خلال تغضية خاصة من واشنطن لقمة حلف الناتو، ببرنامج " بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، أن هناك صعوبة في تكهن نتائج زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الكونجرس، مشيرًا إلى ان العلاقات الامريكية الإسرائيلية وطيدة وممتدة منذ اكثر من 70 عامًا، والرئيس جون بادين لديه علاقة مع نتياهو منذ عقود وهو يعرفه بشكل جيد.

ولفت المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الإنفاق العسكري للدولة المنضمة للحلف لا يجب أن يقل عن 2% من حجم الناتج القومي للدول، ولكن بعض الدول لم تلتزم بهذا الأمر بشكل كامل، مضيفًا أن الولايات المتحدة عضو من 32 دولة في هذا الحلف، ولديها نفس المسؤولية تجاه الحلف.

أشار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إلى، أن حلف الناتو مر على تأسيسه 75 عامًا، مشيرًا إلى أن وجود هذا الحلف يمنع الرئيس الروسي من احتلال المزيد من الدول مثلما فعل مع اوكرانيا.