إطلاق الصاروخ الأوروبي الجديد "أريان 6" إلى الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كورو (جويانا الفرنسية) - (د ب أ)

انطلق الصاروخ الأوروبي المشترك الجديد "أريان 6" من قاعدته متجها إلى الفضاء لأول مرة بعد عملية إطلاق من مركز الفضاء الأوروبي في كورو في جيانا الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وانطلق الصاروخ في حوالي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، وبهذا الإطلاق يأمل قطاع الفضاء الأوروبي في تخطي الأزمة التي شهدها قطاع الفضاء الأوروبي وإعادة تأسيس إمكانية وصول الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بشكل مستقل.

يشار إلى أن "أريان 6" هو خليفة "أريان 5"، الذي كان في الخدمة منذ عام 1996 حتى صيف عام 2023، وهو مصمم لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء للعملاء التجاريين والقطاع العام، وهو أرخص بكثير من سابقه.

ومن المقرر أن تجري أول عملية إطلاق تجاري للصاروخ أريان-6 قبل نهاية العام.