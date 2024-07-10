شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: الحوار الوطنى خلق حالة من الاصطفاف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني خلق حالة من الاصطفاف الوطني للقوى السياسية خلف الدولة، وساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية بشكل عام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، يعكس اهتمام الدولة بمخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي تمثل نتاج أفكار ورؤى وأطروحات المشاركين، كما تعزز رؤية واستراتيجية الدولة، وقدم العديد من المقترحات والتوصيات التي تساهم بقوة فى حل العديد من المشاكل والملفات العالقة خاصة الملف الاقتصادى والسياسى.

وأكد النائب عمرو هندي، على أن الحوار الوطنى عمل على حلق حالة من التوافق بين مختلف القوى السياسية والوطنية، في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وان الحوار الوطني أصبح أحد أدوات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة مستقبل هذا الوطن، واصبح الحوار حالة مصرية شديدة الفاعلية والحيوية، حيث نجحت الدولة المصرية من خلاله في بناء نموذج فريد للمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات، خاصة أنه نجح في توحيد كل أطياف المجتمع وجميع القوي السياسية علي مائدة واحدة وعلى هدف واحد وهو مستقبل الدولة المصرية، والتي تعد أحد ركائز الجمهورية الجديدة.