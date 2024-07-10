شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر حريصة على حل الأزمة السودانية من جذورها والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب، على أهمية رؤية مصر لحل الأزمة المستعصية في السودان ووقف الحرب الدائرة بها، مشيرا إلى أن مصر ترى أن الأزمة في السودان تتطلب معالجة جذورها عبر حل سياسي شامل.

ولفت الخشن إلى كلمة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى، والتي أكد فيها خطورة التداعيات المرتبطة بالتطورات في السودان مع نزوح الملايين والخسائر المادية الجسيمة، مضيفا أن الأزمة في السودان تسببت في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وهو الأمر الذي أدى إلى تداعيات صحية كارثية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن انعقاد مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في مصر، يؤكد حرص مصر على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.

وأشار النائب، إلى وجود روابط تاريخية واجتماعية وأخوية عميقة تربط بين الشعبين المصري والسوداني، والتزام مصر بدعم كافة جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

واختتم النائب، أن ضم المؤتمر كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، هدفه الأساسي التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السودانية عبر حوار وطني سوداني ووقف الحرب المريرة التي تدمر أوصال السودان.