بايدن أعلن تزويد أوكرانيا بـ5 منظومات دفاع جوي استراتيجية: مستعدون في الناتو لصد أي عدوان

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "حلف الناتو أصبح أكثر قوة من ذي قبل ومزيد من الدول تنضم إليه"، مضيفا "علينا أن نكون متحدين أمام التحديات التي تواجهنا".

وقال في تصريح له مع بدء أعمال قمة الناتو في العاصمة الأميركية واشنطن: "مستعدون وجاهزون في حلف الناتو لصد أي عدوان ومواجهة أي هجوم برا وبحرا وجوا".

واعتبر بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يتوقف عند أوكرانيا لكنها قادرة على مواجهته وصد عدوانه".

وأضاف "أعلن اليوم تبرعا تاريخيا يتمثل في تزويد أوكرانيا بـ5 منظومات دفاع جوي استراتيجية"، مشيرا إلى أن "بوتين فشل في هذه الحرب بعد وصول جيشه لحالة الركود وفرار عدد من جنوده إلى خارج المنطقة نهائيا".

ورأى أن "روسيا لن تنتصر في هذه الحرب بل أوكرانيا هي التي ستفوز وستسود"، مضيفا "نعيش لحظة حاسمة لأوروبا وللدول عبر الأطلسي وقد اخترنا الوحدة بدلا من الفرقة".