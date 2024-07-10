غارات إسرائيلية استهدفت بلدة جنتا في البقاع

استهدفت غارات إسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.
وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي، أن "طائراتنا الحربية استهدفت بنى تحتية عسكرية لحزب الله تم إطلاق الصواريخ منها باتجاه الجولان".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان والبقاع تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.
وفي وقت سابق،
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