خارجية الدنمارك: وزير الخارجية أكد لنظيره الإسرائيلي أن التصعيد مع حزب الله مقلق للغاية

أعلنت وزار الخارجية الدنماركية، أن "وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن أكد لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن التصعيد مع حزب الله على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية مقلق للغاية".

وأكد لنظيره الإسرائيلي على "أهمية الحل الدبلوماسي ووقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان والبقاع تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.