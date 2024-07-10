غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في برعشيت

أفادت قناة "المنار"، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة مبنى في بلدة برعشيت في جنوب لبنان. وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بثلاثة صواريخ استهدفت وسط بلدة كفركلا، استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط الجبانة في بلدة يارون بعشر قذائف. وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي، أن "طائراتنا الحربية استهدفت بنى تحتية عسكرية لحزب الله تم إطلاق الصواريخ منها باتجاه الجولان".

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