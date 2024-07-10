البيت الأبيض يكشف عن الدولة التي تستطيع إقناع بوتين بوقف حربه على أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عن البيت الأبيض قوله إن علاقات الهند مع روسيا تتيح لها القدرة على أن تحث بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أنهم سيعلنون عن تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

وأضاف البيت الأبيض أن الصين تساعد روسيا في مواصلة الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ملتزم بالوقوف إلى جانب أوكرانيا على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الحلف سيعلن عن قيادة عسكرية جديدة في ألمانيا لتدريب وتجهيز القوات الأوكرانية.

وأضاف سوليفان، خلال قمة الناتو، أن الحلف سيعين ممثلا رفيعا في كييف لتعميق العلاقات معه.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "قمة الناتو فرصة لدول الحلف لتعزيز عزمها في مواجهة روسيا"، مضيفا أن "من المهم أن نعيد التأكيد في القمة على التزامنا بالوقوف إلى جانب أوكرانيا"، وأنهم سيجرون "مراجعة للنظر في الاستراتيجية الدفاعية للحلف".