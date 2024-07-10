الطقس القاسي يهدد حياة الملايين

يواجه ملايين الأشخاص الذين تركوا بدون كهرباء عندما ضرب الإعصار بيريل تكساس مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وتسبب في فيضانات، وبدون تكييف الهواء يواجهون مجددا تهديد الحرارة الخطيرة للمنطقة.

وكان التحذير من ارتفاع درجات الحرارة ساريًا في منطقة هيوستن وخارجها، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 90 درجة (أكثر من 32.2 درجة مئوية) والرطوبة التي قد تجعل الجو حارًا إلى 105 درجات (40.5 درجة مئوية).

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وبالتالي تكييف الهواء، قد يؤدي إلى ظروف خطيرة.

تحذيرات الفيضانات

وصدرت تحذيرات من الفيضانات في أجزاء من أوكلاهوما وأركنساس وميسوري وإلينوي وإنديانا وميشيغان. وقال خبراء الأرصاد الجوية إن من المحتمل حدوث بعض الأعاصير في ميسوري وتينيسي وكنتاكي وإلينوي وإنديانا وأوهايو.

ووصل إعصار بيريل إلى اليابسة في تكساس كإعصار من الفئة الأولى، وهو أقل قوة بكثير من الوحش الذي شق طريقه المميت عبر أجزاء من المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي. لكن رياحه وأمطاره ما زالت تقتلع مئات الأشجار التي كانت تتأرجح بالفعل في الأرض المشبعة بالمياه، وتقطعت السبل بعشرات السيارات على الطرق المغمورة بالمياه.

خطوط النقل

وقد يستغرق الأمر أيامًا لاستعادة الطاقة بالكامل في تكساس بعد أن أطاح بيريل بعشرة خطوط نقل. وقال نائب حاكم ولاية تكساس دان باتريك، الذي يتولى منصب حاكم الولاية أثناء وجود الحاكم جريج أبوت خارج البلاد، إن الأولويات القصوى لاستعادة الطاقة تشمل دور رعاية المسنين ومراكز المعيشة المستقلة.

وتسببت العواصف القوية التي ضربت المنطقة في شهر مايو في مقتل ثمانية أشخاص، وتركت ما يقرب من مليون شخص بدون كهرباء وغمرت الشوارع بالمياه. والآن، يبذل السكان قصارى جهدهم بعد إعصار بيريل.

وقال نيم كيد، رئيس عمليات الطوارئ في الولاية، إن الولاية فتحت مراكز تبريد، بالإضافة إلى مراكز توزيع الأغذية والمياه.

السيارات العالقة

وأغلقت أمطار بيريل الشوارع، حيث ضربت في هيوستن ومناطق أخرى من الساحل التي غمرتها العواصف السابقة بالفعل. وأفاد مسؤولون في هيوستن عن 25 عملية إنقاذ على الأقل، معظمها لأشخاص علقت سياراتهم في مياه الفيضانات.

وكانت العديد من الشوارع والأحياء في مختلف أنحاء هيوستن مليئة بأغصان الأشجار المتساقطة والحطام. وامتلأ الهواء بأصوات المناشير الكهربائية، حيث قام السكان بتقطيع الأشجار والأغصان المتساقطة التي كانت تسد الشوارع والأرصفة. وذكر العديد من الشركات التي لديها مصافي أو مصانع صناعية أن انقطاع التيار الكهربائي تطلب إشعال الغازات.

نقص الغذاء

وكانت العاصفة بيريل أول عاصفة تتحول إلى إعصار من الفئة الخامسة في المحيط الأطلسي، وتسببت في مقتل 11 شخصًا على الأقل أثناء مرورها عبر منطقة البحر الكاريبي في طريقها إلى تكساس.

وفي جامايكا، قال المسؤولون يوم الإثنين إن سكان الجزيرة سيضطرون إلى مواجهة نقص الغذاء بعد أن دمرت بيريل محاصيل وبنية أساسية داعمة بقيمة تزيد عن 6.4 ملايين دولار.

وادي الموت

ولا يزال مئات الأوروبيين الذين يتجولون في الغرب الأميركي والمغامرين من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ينجذبون إلى متنزه وادي الموت الوطني، على الرغم من أن المنطقة المقفرة المعروفة بأنها واحدة من أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض تتعرض لموجة حر خطيرة تسببت في وفاة سائق دراجة نارية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحذر مدير الحديقة مايك رينولدز الزائرين في بيان من أن «الحرارة المرتفعة مثل هذه يمكن أن تشكل تهديدات حقيقية لصحتك».

أرقام قياسية

وسجلت عشرات المواقع في الغرب وشمال غرب المحيط الهادئ أرقاما قياسية سابقة للحرارة أو حطمتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك خلال الأسبوع.

وجاءت موجة الحر المبكرة في الولايات المتحدة في الوقت الذي سجلت فيه درجة الحرارة العالمية في يونيو أعلى مستوى لها على الإطلاق للشهر الثالث عشر على التوالي، كما كانت الشهر الثاني عشر على التوالي الذي كانت فيه درجة الحرارة في العالم أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) عن عصور ما قبل الصناعة، حسبما قالت هيئة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس.

وفي مقاطعة مولتنوماه بولاية أوريجون، التي تقع بها بورتلاند، يحقق الطبيب الشرعي في أربع حالات وفاة مشتبه بها مرتبطة بالحرارة سُجلت يومي الجمعة والسبت والأحد، حسبما قال مسؤولون. كما يُشتبه في أن الحرارة تسببت في وفاة رجل يبلغ من العمر 33 عامًا نُقل إلى مستشفى في بورتلاند من خارج المقاطعة.

الانهيارات الأرضية

ومن جهه أخرى حفر عمال الإنقاذ وسط أطنان من الطين والأنقاض أثناء بحثهم عن العشرات من المفقودين بعد أن ضرب انهيار أرضي منطقة تعدين ذهب غير مرخصة في جزيرة سولاويزي الإندونيسية، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل.

وقال هيريانتو رئيس مكتب البحث والإنقاذ الإقليمي إن أكثر من 100 قروي كانوا يحفرون بحثا عن حبات الذهب في قرية بون بولانجو النائية الجبلية عندما هبطت أطنان من الطين من التلال المحيطة ودفنت مخيماتهم المؤقتة.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال المزيد من الجثث في القرية المدمرة التي يقع بها منجم الذهب.

وأضاف «لقد سمح لنا تحسن الطقس بانتشال المزيد من الجثث».

وقال مكتبه إن 66 قرويا تمكنوا من الفرار من الانهيار الأرضي، وتم انتشال 23 شخصا أحياء من قبل رجال الإنقاذ، بما في ذلك 18 مصابا، وتم انتشال 23 جثة، بما في ذلك ثلاث نساء وصبي يبلغ من العمر 4 سنوات. وأضاف أن نحو 35 آخرين في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد الموهاري إن الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة الجبلية منذ يوم السبت تسببت في حدوث انهيار أرضي وكسر أحد السدود، مما تسبب في فيضانات وصلت إلى أسطح المنازل في خمس قرى في بون بولانجو، وهي جزء من منطقة جبلية في مقاطعة جورونتالو. وتأثر ما يقرب من 300 منزل وفر أكثر من 1000 شخص بحثًا عن الأمان.