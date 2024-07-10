بايدن: أوكرانيا ستتسلم عشرات أنظمة الدفاع الجوي الغربية في الأشهر المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيزودون أوكرانيا بخمسة أنظمة دفاع جوي استراتيجية وعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية في الأشهر المقبلة.

وقال في كلمة له خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي بدأت في واشنطن: "ستزود الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا وإيطاليا أوكرانيا بخمسة أنظمة دفاع جوي استراتيجية إضافية. وفي الأشهر المقبلة، ستزود الولايات المتحدة وشركاؤنا أوكرانيا بالعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية الإضافية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا ستتلقى أيضا مئات الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي من الغرب في عام 2025.

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة تعتزم جعل أوكرانيا وجهة ذات أولوية لتزويدها بأنظمة الدفاع الجوي، مؤكدا أن كييف ستتسلمها أبكر من أي حلفاء آخرين لواشنطن.

وقال: "سوف تتأكد الولايات المتحدة من أنه عندما نقوم بتسليم أنظمة اعتراضية جوية مهمة، ستكون أوكرانيا هي المتلقي الأول لهذه الأنظمة قبل أي أحد آخر"، مضيفا أن "الغالبية العظمى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات لمتحدة تدرك أن الناتو يجعلنا جميعا أكثر أمانا".

وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول الناتو، بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. كما أكد أيضا وزير الخارجية سيرغي لافروف سابقًا، أن أي شحنة تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظم كييف.