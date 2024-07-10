شكرا لقرائتكم خبر عن النائب نادر الخبيرى: الحوار الوطنى يرسخ التعددية السياسية تحت مظلة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب نادر الخبيرى عضو مجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطني بمناقشة العديد من الملفات ومتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته بمثابة خطوة لبناء المستقبل والجمهورية الجديدة القائمة على التعددية.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن الحوار الوطنى اثبت ان لدينا تعددية سياسية تعمل تحت مظلة الدولة المصرية، لافتا إلى أن الحوار الوطني يقوم بدور فاعل وحقيقي في طرح حلول حقيقية وقابله للتنفيذ لمعظم القضايا.

وأشار الخبيري، إلى أن الحوار الوطني تضمن ثلاث محاور رئيسية تندرج تحتها ، 19 لجنة فرعية تتناول عدد كبير من الملفات، مؤكدا أن استئناف الحوار الوطني لجلساته خطوة هامة وخاصة في ظل الحكومة الجديدة والاهتمام بمخرجات الحوار الوطني كما وجه رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة والمحافظين الجدد.