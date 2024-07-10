اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية البرنامج الطبي التطوعي للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بتصنيع وتركيب 59 طرفا صناعيا و33 طرفا تقويميا، فضلا عن إقامة 980 جلسة في العلاج الطبيعي. ويأتي ذلك امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.



كانت هذه تفاصيل خبر سلمان للإغاثة يختتم برنامج الأطراف الصناعية لمتضرري الزلزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.