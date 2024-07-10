أوستن يحث نظيره الإسرائيلي على خفض التصعيد في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الجمعة 5 تموز 2024 ، أن الوزير لويد أوستن، حث نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، في اتصال هاتفي على خفض التصعيد، ودعم الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل الصراع في قطاع غزة .

وأضافت الوزارة، في بيان، أن أوستن أكد دعمه القوي للجهود الجارية لوضع ما سماه "اللمسات الأخيرة" على اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى في غزة.

ومنذ 6 مايو/ أيار الماضي تشن إسرائيل هجوما بريا على مدينة رفح (جنوب) استولت خلاله على معبر رفح الحدودي مع مصر؛ ما أدى إلى إغلاقه أمام إخراج جرحى للعلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في 29 من مايو، اكتمال السيطرة على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي؛ ما يعني فصل قطاع غزة عن مصر بالفعل.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

المصدر : وكالات