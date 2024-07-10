بدائل الثانوية العامة.. 6 مميزات و9 شروط لمدرسة الطاقة الشمسية 2024 (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

يتساءل العديد من أولياء الأمور لطلاب الشهادة الإعدادية الفترة الحالية، عن المدارس البديلة للثانوية العامة في المحافظات المختلفة، حرصا منهم على إلحاق أبنائهم بتلك المدارس لتكون بديلة عن الثانوية.

واحتلت مدرسة الطاقة الشمسية الثانوية 2024، مقدمة المدارس الأكثر بحثا من قبل أولياء الأمور والطلاب الفترة الحالية، بهدف معرفة المزيد عن تلك المدرسة للتقديم فيها.

وتُعد المدرسة من المدارس الفنية البديلة للثانوية العامة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ تعتبر من المدارس الحديثة التي تم تأسيسها التي تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل الطلاب.

كما تُعد أحد مدارس القمة في محافظة أسوان، إذ أنها تقبل الطلاب بمجموع أعلى من مجموع الثانوية العامة.

"الخليج 365" ينشر في السطور التالية أبرز المعلومات والمميزات عن تلك المدرسة، تسهيلا على أولياء الأمور لمعرفة كافة التفاصيل وهي كالآتي:

أولا: مميزات مدرسة الطاقة الشمسية الثانوية 2024:

ـ تكون مدة الدراسة في المدرسة 3 سنوات.

ـ يحصل الطلاب بعد التخرج على الشهادة الثانوية في مجال الطاقة الشمسية.

ـ الدراسة بالطريقتين النظرية والعملية على مختلف معدات وأدوات الطاقة الشمسية.

ـ لا يقل تنسيق مدرسة الطاقة الشمسية عن 260 درجة.

ـ تتضمن معامل حتى يتم تدريب الطلاب عمليًا.

ـ تحتوي على أكثر من ورشة عمل.

ثانيا: شروط التقديم في مدرسة الطاقة الشمسية الثانوية 2024:

توجد عدة شروط يجب توافرها للالتحاق بمدرسة الطاقة الشمسية الثانوية وهي كالآتي:

- إحضار الشهادة الصحية.

- إجراء الكشف الطبي في هيئة التأمين الصحي.

- يشترط أن يخلو الطالب من أي موانع صحية.

- ملئ البيانات المطلوبة والموجودة في الاستمارة.

- يشترط عدم وجود أي عيب خلقي في الطالب المتقدم.

- شراء استمارة التقديم من مدرسة الطاقة الشمسية أو التقديم في الإدارة التعليمية.

- ألا يقل المجموع الإجمالي لدرجات الطالب في الشهادة الإعدادية عن 260 درجة.

- حصول الطالب على شهادة صحية تؤكد عدم إصابته بالصرع أو بأي مرض نفسي.

- يحصل الطالب بعد التخرج من مدرسة الطاقة الشمسية على شهادة الدبلوم الفني الصناعي.

ثالثا: الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الطاقة الشمسية الثانوية 2024:

- شهادة ميلاد الطالب المتقدم.

- 6 صور شخصية حديثة للطالب.

- الأصل من استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية.

رابعا: الفصول الملحقة لمدرسة الطاقة الشمسية الثانوية 2024:

- مدرسة كوم أمبو الصناعية بمركز كوم أمبو.

- مدرسة الرمادي قبلي الصناعية في مركز إدفو.

- مدرسة محمد حسين هلال الصناعية في مدينة أسوان.

- مدرسة كامل يعقوب الصناعية في مركز نصر النوبة.