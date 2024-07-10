تعرف على مدة قبول طلب التصالح في مخالفات البناء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مدة قبول طلب التصالح وتقنين أوضاع المخالفة والجهات التي تعلن عن قبول طلب التصالح المقدم.

ونصت المادة (10) على أن الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

ويشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ العمل به رسميا في السابع من مايو 2024 وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

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