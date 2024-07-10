شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المدة الزمنية لدراسة مجلس النواب بيان الحكومة؟ والان مع تفاصيل الخبر

ألقى الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذى قرر بدوره تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا البيان تمهيدا لعرضه علي المجلس في جلسة عامة لمنح الحكومة الثقة من عدمها.

ـ ولكن ماهو تشكيل هذه اللجنة ومدة مناقشتها لبرنامج الحكومة؟.

نجيب عن ذلك في ضوء المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016 علي النحو الأتى:

1- أقرت اللائحة تشكيل لجنة خاصة يحال إليها بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

2- يعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

3- تُشكل اللجنة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب

4- يُراعي في تشكيل اللجنة تمثيل المعارضة والمستقلين

ووفقا للسوابق البرلمانية، في شأن نظر مجلس النواب بعد ثورة 30 يونيو لبرنامج الحكومة ومنحها الثقة، فإن اللجنة المشكلة لدراسة بيان رئيس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة والرد عليه، من المتوقع أن تحدد في أولى اجتماعاتها قواعد ومحددات العمل داخلها، وتقسيم خطة العمل بين نواب اللجنة وفقًا لتخصصاتهم ورغباتهم داخل لجان فرعية لدراسة المحاور الرئيسية في ضوء بيان الحكومة، بحيث يقسم الاعضاء إلي مجموعات كل منها مكلف بدراسة محور، بالإضافة إلي تشكيل لصياغة التقرير النهائي الذي سيعرض علي المجلس في أول جلسة تالية بعد انتهاء مده عمل اللجنة.