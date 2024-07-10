ما هي المصافحة الجديدة التي تعلمها الملك؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت تقارير بريطانية إن الملك تشارلز الثالث تعلم "مصافحة جديدة" تتمثل بالضرب بقبضة اليد، وذلك خلال لقاء مع فريق الكريكيت في جزر الهند الغربية في عطلة نهاية الأسبوع.

وأعرب العاهل البريطاني بصفته رئيس الكومنولث، عن رعايته واهتمامه بالمتضررين من إعصار (بيريل) الذي ضرب مناطق الكاريبي، عندما التقى بالفريق في قصر باكنغهام يوم السبت.

وفي لقطات فيديو من الحضور، شوهد الملك وهو يتحدث ويمازح اللاعبين.

وعن هذا اللقاء مع الملك، قال كابتن الفريق كريغ براثويت: “لقد تشرفنا بدعوتنا وكانت فرصة عظيمة للفريق بأكمله أن يكون هنا".

وأضاف: "لقد كان إعصار بيريل مدمرًا ولكننا نريد أن نجعل سكان الهند الغربية فخورين ونرسم البسمة على وجوههم خلال هذه الأوقات الصعبة."

وقال براثويت إنه أجرى "دردشة جيدة" مع الملك تشارلز، بما في ذلك التحدث عن الخيول، وأنه كان يأمل في "جعل المنطقة فخورة" بأدائهم.