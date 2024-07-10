أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأربعاء موضحًا أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).



وأضاف المركز، يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جازان قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. ويبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

وتابع المركز، الرياح في البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج



وأشار المركز، إلى أن ارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.



حالة البحر



ويكون البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.



الخليج العربي



الرياح في الخليج العربي ستكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الامواج من نصف متر الى متر، والموج خفيف..

درجات الحرارة



وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:

مكة المكرمة 45 33

الرياض 45 30

المدينة المنورة 43 33

الدمام 46 31

تبوك 40 26

الطائف 35 25

جدة 42 32