تفحم سيارة تابعة للاحتلال بقصف لحزب الله على الجولان (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم الإعلان عن مقتل رجل وامرأة أصيبا أثناء سفرهما في الجولان، وأظهرت صور نشرتها صفحات إخبارية إسرائيلية تفحم السيارة إثر إصابتها بشكل مباشر بصاروخ، من الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" على الجولان، واحتراقها.

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، على دفعات.

فقال حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء على دفعات، مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا". ‏

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان "حزب الله" مقتل أحد كوادره، حيث جاء في بيان لـ"الحزب": " بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش "أمين" مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وياسر نمر قرنبش، كان يعمل سابقا ضمن وحدة الحماية الأمنية الخاصة بالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.