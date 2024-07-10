شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: وجود وزارة التواصل السياسى تجسد التزام الحكومة بتعزيز الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مصر شهدت تطورا كبيرا في المشهد السياسي خلال السنوات الأخيرة وتجلى ذلك في التشكيل الجديد للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتأسيس وزارة متخصصة للتواصل السياسي تحت قيادة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والتي تجسد التزام الحكومة بتعزيز الحوار الوطني والتعددية السياسية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحقيق رؤية شاملة تضمن المشاركة الفعالة لكافة الأطياف في صنع مستقبل البلاد.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أنه منذ بداية ولاية الرئيس السيسي كانت التوجيهات واضحة بضرورة تعزيز التواصل مع كافة الأطياف السياسية والاجتماعية وترجمة هذا التوجه إلى سياسات وإجراءات ملموسة تهدف إلى تحقيق التكامل والتفاهم بين مختلف القوى السياسية في البلاد بما يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة وتأسيس وزارة للتواصل السياسي خطوة محورية في هذا السياق وتلعب دورا رئيسيا في تسهيل الحوار بين الحكومة والمجتمع لضمان التواصل الفعال و المستدام بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تسعى إلى تعزيز التواصل مع المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بهدف خلق بيئة سياسية صحية ومتكاملة تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن المستشار محمود فوزي بفضل خبرته الواسعة ورؤيته العميقة نجح في وضع إطار شامل لمهمة التواصل السياسي يتمثل في فتح قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة والمواطنين والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات والعمل على تحويلها إلى سياسات فعالة تعزز من المشاركة السياسية وتحقيق التوازن في المجتمع وستعمل الوزارة بشكل حثيث على تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى وتقديم الدعم اللازم للأحزاب السياسية والنخب الفكرية لضمان تمثيل واسع لمختلف الآراء والتوجهات في المشهد السياسي المصري هذا بالإضافة إلى استمرار تواجده كمسؤول عن الامانة الفنية للحوار الوطنى سيعزز من فاعلية وديناميكية منصة الحوار الوطنى كألية من آليات تطوير وتدعيم المشاركة السياسية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس الدائمة بأهمية التعددية السياسية لم تكن مجرد شعارات بل تحولت إلى واقع ملموس من خلال مبادرات وبرامج تعزز من دور الأحزاب السياسية والنخب الفكرية في صياغة مستقبل البلاد والحوار الوطني الذي يعد منصة حيوية لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف الأطياف السياسية ويؤكد على التزام الحكومة بتعزيز التعددية والمشاركة الفعالة في صنع القرار.