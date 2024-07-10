أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوّاتنا في تدمير طائرة بدون طيّار تابعة للحوثيّين المدعومين من إيران، في منطقة يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن".
وأوضحت في بيان، أنّه "تقرَّر أنّ الطّائرة بدون طيّار تمثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتّحدة الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مؤكّدةً أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّة وأكثر أمنًا".
وكانت قد أشارت القوّات المسلّحة اليمنيّة أمس، إلى "أنّها استهدفت سفينة "Maersk Sentosa" الأميركيّة في البحر العربي بعدد من الصّواريخ الباليستيّة والمجنّحة، سفينة "Marthopolis" في البحر العربي بعدد من الطّائرات المسيّرة، وسفينة "MSC Patnaree" الإسرائيليّة في خليج عدن بعدد من الطّائرات المسيّرة".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: دمرنا طائرة مسيّرة للحوثيين بمنطقة يسيطرون عليها في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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