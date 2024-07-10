التربية الفلسطينية: مقتل 8941 تلميذًا و497 معلّمًا وإداريًا منذ بداية العدوان على غزة والضفة

كشفت وزارة التّربية والتّعليم العالي الفلسطينيّة، أنّ "عدد التّلاميذ الّذين استُشهدوا في ​قطاع غزة​، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السّابع من تشرين الأوّل على القطاع، وصل إلى أكثر من 8840، والّذين أُصيبوا إلى 14389، فيما استُشهد في الضفة 101 تلميذ وأُصيب 505 آخرون، إضافةً إلى اعتقال 357 تلميذًا".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "497 معلّمًا وإداريًّا استُشهد أيضًا، وأُصيب 3426 بجروح في قطاع غزة والضفة، فيما اعتُقل أكثر من 111 في الضفة"، موضحةً أنّ "353 مدرسة حكوميّة وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تعرّضت للقصف والتّخريب في قطاع غزة، ما أدّى إلى تعرّض 139 منها لإضرار بالغة، و93 للتّدمير بالكامل، كما تعرّضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفّة للاقتحام والتّخريب؛ وتمّ استخدام 133 مدرسة حكوميّة كمراكز للإيواء في قطاع غزة".

وأكّدت الوزارة أنّ "620 ألف تلميذ في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم التّلاميذ صدمات نفسيّة، ويواجهون ظروفًا صحيّةً صعبة".