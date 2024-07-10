يول: تجارة الاسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا تهديد للسلام العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الأربعاء، إن تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا تمثل تهديدًا للسلام العالمي.

وأكد مكتب الرئيس في بيان، أن يون أدلى بهذه التعليقات في هاواي، حيث ناقش أهمية الموقف الدفاعي المشترك للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية مع قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي الأميرال صامويل بابارو.

وأضاف يول في تعليقاته للقادة العسكريين والقوات الأمريكية: "كوريا الشمالية تهدد السلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضًا على المستوى العالمي من خلال الانخراط في تجارة أسلحة غير مشروعة مع روسيا".

وتعهد يون سيوك-يول بتعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك لبلاده مع الولايات المتحدة لردع التهديدات المتزايدة لكوريا الشمالية

وذكر في هذا الصدد: "القدرات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية واستفزازاتها المستمرة تهدد الأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة"، موضحًا أن الاستعداد الدفاعي المشترك الراسخ أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأشار يول إلى أهمية التعاون بين الحلفاء والشركاء لمعالجة التهديدات الأمنية المتزايدة التي تشكلها كوريا الشمالية بعد توقيعها على معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا الشهر الماضي.

يُذكر أن أكبر قيادة مقاتلة في الجيش الأمريكي تشرف على قواتها في كوريا، والتي يبلغ قوامها 28,500 جندي.

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي للقيادة منذ 29 عامًا والأولى منذ إعادة تسميتها إلى قيادة المحيطين الهندي والهادئ في عام 2018.

والتقى يون خلال الزيارة بحوالي 200 عسكري في القيادة وشكرهم على خدمتهم.

وقال للجنود في كلمته "لقد قمت بزيارة القيادة في مفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والوضع الدفاعي المشترك في ظل الوضع الأمني الخطير في شبه الجزيرة الكورية".

وتُجرى حاليًا مناورات حافة المحيط الهادئ (RIMPAC)، وهي مناورات بحرية مشتركة بقيادة الولايات المتحدة، حول جزر هاواي.

وبدأت التدريبات، التي تضم كوريا الجنوبية و28 دولة أخرى، في 26 يونيو وستستمر حتى 29 أغسطس.