الرئيس الأوكراني: 43 قتيلًا ضحايا القصف الروسي في كييف

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر اليوم الأربعاء، أنّ عدد ضحايا القصف الروسي الذي استهدف العاصمة كييف الاثنين الماضي، ارتفع إلى 43 قتيلًا.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه أمام مركز أبحاث في واشنطن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، إنّ "43 شخصًا قتلوا في القصف الصاروخي الروسي الذي دمّر مستشفى للأطفال في العاصمة كييف، علمًا بأن الحصيلة السابقة كانت 37 قتيلًا".

ولاتزال الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو مستمرة منذ عام 2022، واتخذت مسارًا تصاعديًا خلال الأشهر القليلة الماضية مع إعلان روسيا السيطرة على عدة مناطق بمدينة خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية من جهة، وحصول أوكرانيا على ضوء أخضر لاستخدام أسلحة ممنوحة من الغرب ضد أهداف في روسيا من جهة أخرى.