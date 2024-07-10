الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويداهم منازلهم غرب بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الأربعاء، اربعة مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم، وفقًا لـ"وفا".

وافادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: رائد ابراهيم حمامرة (50 عاما)، وصابر ياسر شوشة (27 عاما)، وصبري محمد حمامرة (17 عاما)، وبشار لؤي حمامرة، بعد دهم منازلهم ومنازل ذويهم وتفتيشها.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم غرفة العمليات تتلقى عشرات نداءات الاستغاثة الإنسانية من مدينة غزة، دون مقدرة طواقمه الإسعافية على الوصول إليها بسبب خطورة المناطق المستهدفة وكثافة القصف فيها.

وتفيد الأنباء الميدانية الواردة من محافظة غزة، بأن أوضاع السكان مأساوية للغاية، وتواصل قوات الاحتلال استهداف المربعات السكنية وتعمل على تهجير المواطنين من أماكن سكانهم ومن مراكز الإيواء.