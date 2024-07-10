الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الأربعاء، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وفقًا لـ"وفا".

وافادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وتمركزت على مدخله الرئيس على شارع القدس الخليل، وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت بطريقة عشوائية .

واضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت القناصة على اسطح بعض المنازل، وفجرت أبواب إحدى المطابع، وألحقت أضرارا بعدد من المركبات المركونة على الشارع الرئيس باطلاق النار عليها.

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم غرفة العمليات تتلقى عشرات نداءات الاستغاثة الإنسانية من مدينة غزة، دون مقدرة طواقمه الإسعافية على الوصول إليها بسبب خطورة المناطق المستهدفة وكثافة القصف فيها.

وتفيد الأنباء الميدانية الواردة من محافظة غزة، بأن أوضاع السكان مأساوية للغاية، وتواصل قوات الاحتلال استهداف المربعات السكنية وتعمل على تهجير المواطنين من أماكن سكانهم ومن مراكز الايواء.