شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد الشرقاوى: نجاح الحوار الوطنى تاريخيا يتم تقييمه بتنفيذ مخرجاته والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، على أهمية وجود وزير في الحكومة المصرية مسئول عن التواصل السياسى وفى نفس التوقيت يحتفظ بدوره في قيادة الأمانة الفنية للحوار الوطنى، لافتا إلى أن ذلك الأمر يشير الى توافر إرداة إنفاذ توصيات الحوار الوطنى.

وشدد النائب أحمد الشرقاوى على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، مشيرا الى أن نجاح الحوار تاريخيا يتم تقييمه بتنفيذ المخرجات أم لا، مؤكدا ضرورة التزام الحوار الوطنى بالتمثيل المتنوع من القوى السياسية في الجلسات القادمة.

وتابع النائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى،" لخلق حالة من التنوع، فإن تمثيل القوى السياسية في الحوار الوطنى هو قاعدة أساسية بنى عليها الحوار".



يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد خلال اجتماعه الأخير على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.



وناقش الحوار الوطني، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، موضحا أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

