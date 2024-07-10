سلطات أميركا وألمانيا وهولندا ورومانيا ستزود أوكرانيا بأربع منظومات "باتريوت"

أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا وهولندا، في بيان مشترك، نشر في واشنطن خلال قمة حلف شمال الأطلسي أنّ "كلاً من هذه الدول الأربع سيزوّد أوكرانيا منظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز باتريوت".

لفت الرئيس الأميركي جو بايدن، الى أننّ "هذه الهبة التاريخية التي تتضمّن نظام باتريوت أميركياً جديداً تندرج في إطار الجهود التي يبذلها حلف الأطلسي لحماية أوكرانيا من الهجمات الجوية الروسية".

وسبق لألمانيا ورومانيا أن أعلنتا أنّهما ستقدّمان لأوكرانيا منظومتيهما الدفاعيّتين من طراز باتريوت، في حين أعلنت هولندا أنها تعمل على تجميع منظومة مماثلة لتقديمها لكييف.

من جهتها، أعلنت روما أنّها "ستزوّد كييف نظاماً صاروخياً للدفاع الجوي لكن ليس من طراز باتريوت بل من طراز سامب/تي الفرنسي-الإيطالي".

وبذلك يكون الجديد في هذه الهبة الخماسية هو بطارية باتريوت التي أعلنت واشنطن عزمها على تقديمها لكييف، ذلك أنّ البطاريات الأربع الباقية (ثلاث بطاريات باتريوت وبطارية سامب/تي) تمّ الإعلان عنها سابقاً.

وباتريوت منظومة صواريخ أرض-جو أميركية التصميم تُعتبر فعّالة خصوصاً في اعتراض الصواريخ البالستية الروسية.