الخارجية التركية دانت قصف مدارس في غزة: إسرائيل تهدف للقضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل

أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها "قتل إسرائيل عشرات المدنيّين الأبرياء، في مدرسة لجأ إليها الفلسطينيّون في مدينة خان يونس في غزة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "المقابر الجماعيّة الّتي تمّ اكتشافها في خان يونس، واستهداف أربع مدارس هناك في الأيّام الأربعة الماضية، هي أدلّة ملموسة على أنّ إسرائيل تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني بشكل كامل"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الهجمات تُظهر أيضًا أنّ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تهدف إلى تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار".
وأكّدت الوزارة أنّ "المسؤولين الإسرائيليّين سيحاسَبون أمام القانون، على هذه التصرّفات الّتي تتجاهل القيم الإنسانيّة كافّة والقانون الدولي".
وكان قد ارتفع عدد ضحايا القصف الجوّي الإسرائيلي الّذي استهدف مساء أمس الثلثاء، بوابة مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين جنوبي قطاع غزة، إلى 25 قتيلا وأكثر من 53 مصابا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
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