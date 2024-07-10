أعلنت النّقابة الوطنيّة لعمّال "سامسونغ"، الّتي تمثّل عشرات الآلاف من عمّال شركة "سامسونغ إلكترونيكس- Samsung Electronics" في كوريا الجنوبية، "إضرابًا عامًّا مفتوحًا ابتداءً من 10 تمّوز الحالي، بعد أن علمنا أنّ الإدارة ليست مستعدّة للحوار بعد الإضراب العام الأوّل".
وأشارت في بيان، إلى "أنّنا أكّدنا التّعطيل الواضح للإنتاج، والإدارة ستندم على هذا الخيار"، مشدّدةً على أنّه "كلّما طال أمد الإضراب، كلّما زادت معاناة الإدارة، وسينتهي بها الأمر بالرّكوع والجلوس على طاولة المفاوضات. نحن واثقون من النّصر".
ومنذ الإثنين الماضي، التزم أكثر من خمسة آلاف من موظّفي "سامسونغ" بإضراب عن العمل لمدّة ثلاثة أيّام، بعد فشل مفاوضات مطوّلة بين النّقابة والإدارة بشأن الأجور والمزايا.
و"سامسونغ للإلكترونيّات" هي إحدى كبريات الشّركات المصنّعة للهواتف الذّكيّة في العالم، وواحدة من الشّركات القليلة على مستوى العالم الّتي تنتج شرائح ذاكرة متطوّرة تُستخدم في الذّكاء الاصطناعي التّوليدي، بما في ذلك أجهزة الذّكاء الاصطناعي المتطوّرة.
وهذه أوّل حركة اجتماعيّة من نوعها داخل الشّركة، الّتي لم تشهد اتحادًا نقابيًّا منذ عقود.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة عمال "سامسونغ" في كوريا الجنوبية أعلنت إضرابًا عامًا مفتوحًا لإجبار الإدارة على التفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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