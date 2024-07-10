القيادة المركزية الامريكية: تدمير مسيرة تابعة للحوثيين فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت القيادة المركزية الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، أنها دمّرت طائرة بدون طيار "مسيرة" تابعة للحوثيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة في بيان "تقرر أن الطائرة بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأوضحت أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا".

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطل في حركة الشحن العالمي، مما أجبر العديد من الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، كما أثارت مخاوف من اتساع نطاق العدوان الإسرائيلي على غزة إلى لبنان ودول أخرى.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية وناقلات في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة. .

وفي محاولة لردع الحوثيين، وجهت قوات أمريكية وبريطانية عدة ضربات لمواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير الماضي.